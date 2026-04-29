Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

Özgür Özel, TÜRK-İŞ koltuğunda oturup 1 Mayıs için "Taksim’de halay çekme" hayalleri kurarken, CHP’nin kalesi İzmir’de belediye memurları ve işçileri sefalet ücretlerine karşı CHP binasına dayandı. Belediye önlerinde protesto edilen, hakları verilmeyen ve meydanlarda "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganlarıyla CHP’li belediyeleri sarsan emekçiler, Özgür Özel’in gündemine giremedi. Kendi kapısındaki yangını söndüremeyen CHP liderinin, başkasının kapısında "işçi hakları" dersi vermesi siyasi tarihin en büyük tezatlarından biri olarak kayıtlara geçti.

"Taksim yasak" diyerek kaos peşindeler!

1 Mayıs’ı işçinin bayramı olmaktan çıkarıp bir ideolojik hesaplaşma zeminine çekmeye çalışan Özel, geçmişteki kaos günlerini özlercesine Taksim vurgusu yaptı. Hükümetin güvenlik gerekçesiyle aldığı kararları "zehir" olarak niteleyen Özel, iktidar olmaları durumunda "Külliye’nin bahçesini bile açacağız" diyerek akla ziyan bir vaatler silsilesi sundu. Ancak kamuoyu biliyor ki; meydanlarda bol keseden dağıtılan bu sözler, CHP’li belediyelerin kapısına dayanan memurlara ve işçilere sıra gelince "koordinasyon eksikliği" ve "bütçe yetersizliği" duvarına çarpıyor.

Asgari ücret üzerinden siyasi rant devşirme çabası

TÜRK-İŞ’in açlık sınırı rakamları üzerinden hükümete yüklenen Özel, asgari ücretin 3 ayda bir artırılması gerektiğini savunarak yine popülist bir söyleme sarıldı. Emekli maaşları ve staj mağdurları üzerinden duygu sömürüsüne soyunan CHP lideri, özel sektördeki promosyonların yasal zorunluluk olması gerektiğini iddia ederek iş dünyasına da ayar vermeye kalktı. Oysa her fırsatta patronların evini işaret eden bu zihniyet, bugün CHP belediyelerinde asgari ücretin altında çalıştırılan binlerce emekçinin feryadını duymazdan gelmeye devam ediyor.