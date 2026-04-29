Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında nakdi ilerlemenin yüzde 23,45 olduğunu bildirdi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü  Kocaman, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı sunumda, demir yolu hattı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Delice-Çorum etabının Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 120'nci kilometresinden ayrılarak Çorum merkeze kadar devam ettiğini belirten Kocaman, 2024 yılı Şubat ayında ihalesi yapılan projenin 28 Aralık 2029'da tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

Projenin sözleşme bedelinin 75 milyar lira olduğuna işaret eden Kocaman, "Sözleşmeye göre proje Kırıkkale'nin Delice ilçesinden başlayıp Çorum merkezine kadar toplam 120 kilometre hat uzunluğumuz olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızımız 200 km/saat. Projede Delice yolcu istasyonu, Sungurlu OSB istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu olmak üzere 5 istasyon bulunmaktadır. Ayrıca Alacahöyük'te de bir sayding (geçiş hattı) bulunmaktadır." dedi.

Hat boyunca toplam 9,5 kilometre uzunluğunda 8 delme tünel, 1,35 kilometre uzunluğunda 5 aç kapa tünel, 4,95 kilometre uzunluğunda 31 köprü viyadüğü, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez bulunduğunu aktaran Kocaman, güzergahta 31 milyon metreküp kazı ve 13 milyon metreküp dolgu çalışması yapılacağını kaydetti.

Kocaman, "Delice yolcu istasyonu şehir merkezine yaklaşık 600 metre, Sungurlu OSB yük istasyonu kara yoluna yaklaşık 1500 metre, Sungurlu yolcu istasyonu şehir merkezine 2 bin metre ve Çorum yolcu istasyonu şehir merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Şu ana kadar toplam nakdi ilerlememiz yüzde 23,45'tir. Yapım çalışmalarında kazıda yüzde 87,44, dolguda yüzde 8,49, tünellerimizde yüzde 27,04, köprülerimizde yüzde 26,19, üst geçitlerimizde yüzde 3,12, alt geçitlerimizde yüzde 6,77, aç kapa yapılarımızda yüzde 52,95 ve menfez yapılarımızda yüzde 4,70 olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı
Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı

Seyahat

Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı

Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda
Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda

Seyahat

Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda

Yorumlar

Ali yat yat uyu, uyu uyu yat

CHalktanUzak Parti zamanında böyle projeler niye yapılmadı ve son 25 senedir yapılıyor diye çapulcular birbirine soruyor mu acaba?
