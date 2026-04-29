Viyana’da eğitim meşalesi yandı! Bakan Hakan Fidan Maarif Vakfı kampüsünü bizzat açtı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki resmi temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Diplomatik görüşmelerin ardından rotasını eğitim ve kültür alanına çeviren Bakan Fidan, Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün açılışını gerçekleştirerek Avrupa'daki Türk varlığına ve eğitimine verilen önemi bir kez daha vurguladı. Açılış töreninde samimi görüntüler veren Fidan, Türk çocuklarıyla yakından ilgilenerek geleceğin teminatı olan miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından başkentteki Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün açılışına katıldı. Etkinlik kapsamında burada bir konuşma yapan Bakan Fidan, ayrıca çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.
Bakan Fidan’ın temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 20. Yıl Kutlama Etkinliğine katılarak Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.