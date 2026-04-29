Ve Fransa vatandaşlarına çağrı yaptı: Acilen ülkeyi terk edin! Ülkeyi terk etmeye başladılar! 

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "25 Nisan'da Bamako dahil ülkenin farklı bölgelerindeki saldırılardan sonra güvenlik durumunun aşırı kırılgan olduğu" Mali'deki Fransız vatandaşları için çağrı yapıldı. Fransız vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede Mali'yi terk etmeleri istenen açıklamada, ülkeden çıkış için öncelikli olarak hava yolunu tercih etmeleri tavsiyesi yapıldı. Açıklamada, Fransız vatandaşlarından ülke içindeki seyahatlerini kısıtlamaları ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istendi. Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı. Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.