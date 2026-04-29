Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), iki gün süren yoğun mesainin ardından Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tamamladı. Küresel ekonominin rotasını belirleyen kararda Fed, politika faizini piyasa beklentileriyle tam uyumlu şekilde değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararla birlikte Fed, enflasyonla mücadele ve istihdam dengesi arasındaki hassas çizgide "bekle-gör" stratejisini sürdürdüğünü bir kez daha tescilledi.
Karar, 11’e karşı 1 oyla alındı.
Fed’in politika kararı 8-4 oyla kabul edildi. Bowman çeyrek puanlık faiz indirimi yönünde oy kullanırken; Hammack, Kashkari ve Logan, karar metninde gevşeme eğilimine yer verilmesine karşı çıkarak farklı yönde oy kullandılar.
"Fed'in faiz kararı ve politika metni, Ekim 1992'den bu yana en yüksek 'muhalif oy' sayısını kaydetti."
Fed’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FOMC; federal fon oranındaki ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice göz önünde bulunduracaktır.