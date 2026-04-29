Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!
Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!

Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), iki gün süren yoğun mesainin ardından Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tamamladı. Küresel ekonominin rotasını belirleyen kararda Fed, politika faizini piyasa beklentileriyle tam uyumlu şekilde değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararla birlikte Fed, enflasyonla mücadele ve istihdam dengesi arasındaki hassas çizgide "bekle-gör" stratejisini sürdürdüğünü bir kez daha tescilledi.

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karar, 11’e karşı 1 oyla alındı.

Fed’in politika kararı 8-4 oyla kabul edildi. Bowman çeyrek puanlık faiz indirimi yönünde oy kullanırken; Hammack, Kashkari ve Logan, karar metninde gevşeme eğilimine yer verilmesine karşı çıkarak farklı yönde oy kullandılar.

"Fed'in faiz kararı ve politika metni, Ekim 1992'den bu yana en yüksek 'muhalif oy' sayısını kaydetti."

Fed’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FOMC; federal fon oranındaki ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice göz önünde bulunduracaktır.

Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu
Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

Yerel

Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi
Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi

Gündem

Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi

İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu
İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu

Ekonomi

İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu

