Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor

Fas hükümeti, ülkeden yurt dışına göç eden Faslı Yahudilerin çocukları ve torunlarına vatandaşlık verilmesini öngören teklifin Meclise sunulduğunu açıkladı.

Fas, Yahudilere kucak açan bir karar almak üzere...  Fas hükümeti, ülkeden yurt dışına göç eden Faslı Yahudilerin çocukları ve torunlarına vatandaşlık verilmesini öngören teklifin Meclise sunulduğunu açıkladı.

 

Fas Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakanlık tarafından "Ulusal Vatandaş Katılım Portalı" üzerinden yayımlanan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

 

Açıklamada, yurt dışına göç eden Faslı Yahudilerin tüm çocukları ve torunlarına Fas vatandaşlığı verilmesini içeren teklifin Meclise sunulduğu belirtildi.

 

“Anayasal hükümlere dayanıyor” açıklaması

Temsilciler Meclisi Başkanı Reşid el-Alemi’ye sunulan teklifin, Faslı göçmen Yahudilerin haklarına ilişkin "kraliyet direktifleri ve anayasal hükümler"e dayandığı ifade edildi.

 

Fas Anayasası’nda ülkenin İslami kimliğe sahip egemen bir devlet olduğu vurgulanırken, ulusal kimliğin Arap-İslam, Amazig (Berberi) ve Sahra Hassani unsurlarının yanı sıra Afrika, Endülüs, İbrani ve Akdeniz bileşenleriyle zenginleştiği ifade ediliyor.

 

Ulusal Vatandaş Katılım Portalı’ndaki bilgilere göre, kimlikleri açıklanmayan teklif sahipleri, düzenlemenin, Faslı Yahudilerin çocuk ve torunlarının anayasal, siyasi, dini, kültürel, ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmasını ve topluma entegrasyonunu amaçladığını belirtti.

Teklifte, göç eden Faslı Yahudilerin çocukları ve torunlarının önemli bir bölümünün, ikamet ettikleri ülkelerdeki mesafe, ulaşım zorlukları ile siyasi, güvenlik ve ekonomik koşullar nedeniyle Fas vatandaşlığını koruyamadığı kaydedildi.

 

Fas yasalarına göre bir önerisinin Meclise sunulabilmesi için en az 20 bin imza gerekiyor. Teklifin kabul veya reddine ilişkin karar ise en geç 15 gün içinde başvuru sahiplerine bildiriliyor.

 

Meclisin teklifi görüşmeyi kabul etmesi halinde öneri yasama sürecine girecek; kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulacak.

 

Fas’ta veya yurt dışında yaşayan Yahudi nüfusa ilişkin resmi veriler bulunmazken, ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu, ülkedeki Yahudi nüfusun yaklaşık 1500 olduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklar ise bu sayının daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

 

Fas’ın Batı Sahra’daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşması, 10 Aralık 2020’de imzalanmıştı.

