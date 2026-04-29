45 yaşındaki şüpheli elektroşokla yakalandı! Sokak ortasında bıçaklı saldırı
Londra’da Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi’nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. 45 yaşındaki şüpheli, elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildi.
Londra’da sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
2 kişi yaralandı
Metropolitan Polisi, yerel saatle 11.00 sıralarında Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi'nde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiğini açıkladı. Şüphelinin, polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirterek, 45 yaşındaki bir erkeğin ‘cinayete teşebbüs’ şüphesiyle gözaltına alındığını aktardı.