  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem İzmir'den acı haber: 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var
İzmir'den acı haber: 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Günün en acı haberi İzmir'den geldi. Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 2 kişi vefat etti, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı, şehit oldu.

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

TIR SÜRÜCÜSÜ VE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre, tır sürücüsü ile bir kişi ölürken, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Polislerin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, diğer yaralıların ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova ilçesi İstanbul Caddesi'ndeki Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tırın kontrolden çıktığı belirtildi.

Tırın karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı kazanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazada biri tır şoförü olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikeleri bulunan 2 polis memurumuz ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Kazayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan polise memuru Serkan Hızlı hastanede şehit oldu.

İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular

Gazze'de son 24 saatte 1 şehit, 5 yaralı

Kassam Komutanı Al-Shanbari ile oğlu, terörist İsrail saldırısında şehit oldu

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 599'a yükseldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23