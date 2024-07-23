Ve Savic Süper Lig’de!

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stefan Savic'i açıklamaya hazırlanıyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.



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2015-2016 sezonunun başından bu yana Atletico Madrid'in formasını giyen Karadağlı stoper, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 297 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Karadağ Milli Takımı'nın formasını da 74 kez sırtına geçiren 33 yaşındaki oyuncu, 9 kez gol sevinci yaşadı.