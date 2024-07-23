  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı

Lazer silahlarını bitirecek buluşa imza atan Türk bilim insanlarına suikast girişimi mi? Eski asker dahil 4 kişi...

Çanakkale depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten şok uyarı! Oradakiler dikkatli olsun

İyi Parti'de bir istifa daha! Ersagun Yücel yolları ayırdı

SİHA'yla baş edebilmek için 3 ülke birlik oldu!

Pamukkale tehlike altında! Acil kodlu çağrı yapıldı

Han Yunus'ta siviller direkt hedef alınıyor! Can kaybı hızla artıyor

Şanlıurfa'da 874 bin metrekarelik araziyi aldılar! Çılgın yatırım: 50 milyon dolarla geliyorlar

Terör örgütü yandaşları Mersin'de ortaya çıktı! Bakan Tunç 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Lockheed Martin'den F-16 Blok 70 için kritik karar
Spor Ve Savic Süper Lig’de!
Spor

Ve Savic Süper Lig’de!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:54:00 -
Ve Savic Süper Lig’de!

Trabzonspor Kulübü, İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stefan Savic'i açıklamaya hazırlanıyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

2015-2016 sezonunun başından bu yana Atletico Madrid'in formasını giyen Karadağlı stoper, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 297 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Karadağ Milli Takımı'nın formasını da 74 kez sırtına geçiren 33 yaşındaki oyuncu, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Lugano maçı öncesi kriz! Fenerbahçe'de Saint Maximin şoku yaşanıyor...
Lugano maçı öncesi kriz! Fenerbahçe'de Saint Maximin şoku yaşanıyor...

Spor

Lugano maçı öncesi kriz! Fenerbahçe'de Saint Maximin şoku yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak: Olay rakip gelebilir!
Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak: Olay rakip gelebilir!

Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak: Olay rakip gelebilir!

Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…
Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Spor

Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Fenerbahçe'ye dev Fransız ekibi çıktı! Lugano sonrası kritik maç...
Fenerbahçe'ye dev Fransız ekibi çıktı! Lugano sonrası kritik maç...

Spor

Fenerbahçe'ye dev Fransız ekibi çıktı! Lugano sonrası kritik maç...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23