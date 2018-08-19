Ve Ronaldo İtalya'da ilk maçına çıktı! Juventus deplasmanda...
İtalya Serie A'da Chievo Ronaldo'nun forma giydiği Juventus'u konuk etti. Ev sahibi Chievo sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.19 Ağustos 2018 Pazar 01:25
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 3. dakikada Sami Khedira ve 38. dakikada Mariusz Stepinski'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Emanuele Giaccherini'nin penaltı golüyle geriye düşen Juventus, 75. dakikada Mattia Bani'nin kendi kalesine ve 86. dakikada Federico Bernardeschi'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Juventus'un Real Madrid'den renklerine bağladığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 84. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi.
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