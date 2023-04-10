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Spor Ve Ozan Tufan geri dönüyor…
Spor

Ve Ozan Tufan geri dönüyor…

Yeniakit Publisher
2023-04-10 19:00:00 -
Ve Ozan Tufan geri dönüyor…

Beşiktaş'ın çok yakından ilgilendiği Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor! Şenol Güneş ile birlikte kariyerinde çıkış yakalayan Ozan Tufan, an itibarıyla Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaşıyor...

Beşiktaş'ın çok yakından ilgilendiği Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor! Şenol Güneş ile birlikte kariyerinde çıkış yakalayan Ozan Tufan, an itibarıyla Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaşıyor... 

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda! Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, net olarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş!

Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor. Akşam'a göre; 

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte kariyerindeki en iyi dönemi geçiren Ozan Tufan, akabinde ise büyük beklentiler ile Kadıköy temsilcisine gelmiş ama tam olarak potansiyelini gösterememişti.
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Milli oyuncunun Türkiye'ye dönüş kararı, Süper Lig'de önümüzdeki sezon adına pek çok şeyi değiştirebilir... Zira 28 yaşındaki orta sahanın hedefi şampiyonluk yaşamak!

Hull City ile şu ana kadar 38 maça çıkan Ozan Tufan, 2132 dakika sahada kaldı ve 7 gol attı.

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Yorumlar

Bjk al onu

Ozan fb de harika ama bjk alsın değişiklik olur.
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