Ve o oyuncu Beşiktaş'ta! Sözleşme şartları ortaya çıktı

Siyah beyazlı ekip, N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu için Tottenham'a 3+1 milyon Euro bonservisi 3 eşit taksitte ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncunun satışından da İngiliz ekibine %50 pay vermeyi kabul etti.

24 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Ali Naibi de açıklandı

beIN Sports'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou yarın (22 Ağustos) sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde kulübümüzle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. N'Koudou, PSG altyapısında yetişmiş, 20 yaşındayken Marsilya'da gösterdiği performans sonrasında Fransa'nın yeni süper starlarından biri olarak nitelendirilen ve bu performansıyla genç yaşta Premier Lig'in önemli kulüplerinden Tottenham'a transfer olmuş çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Bugünü ve yarını düşünerek yaptık"

Ali Naibi, yıldız oyuncunun yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Kulübümüzün bu seneki transfer politikası ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda, bugünümüzü ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun sahada göstereceği performans ile hem taraftarlarımızı heyecanlandıracağı hem de takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" diye konuştu.