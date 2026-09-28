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Gündem Berlin'de polisin önünde silahlı saldırı! Olağan şüpheli: Türk mafyası!
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Berlin'de polisin önünde silahlı saldırı! Olağan şüpheli: Türk mafyası!

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Berlin'de polisin önünde silahlı saldırı! Olağan şüpheli: Türk mafyası!

Berlin'de polis merkezi önünde açılan ateşte 22 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı. Polisin Türk mafyasından şüphelendiği öğrenilirken silahlı saldırıların arttığı kentte emniyet güçleri sık sık restoranlardan haraç toplayan Türk mafya yapılanmalarına karşı operasyonlar düzenliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir polis yerleşkesinin önünde seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu 22 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı.

Moabit semtindeki Perleberger Caddesi'nde meydana gelen olayda bacağından vurulan genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis, saldırının hedefinin başka bir kişi olduğunu, yaralanan gencin olay sırasında tesadüfen bölgede bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

İNTİKAM SALDIRISI

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının birkaç saat önce aynı bölgede yaşanan bıçaklı bir olayla bağlantılı olabileceği ve bir "intikam saldırısı" ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.

Habere göre saldırganların asıl hedef aldığı kişi kısa süreliğine polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Alman Polis Sendikası, olayın kentte giderek artan silahlı şiddetin ulaştığı boyutu göstermesi açısından endişe verici olduğunu açıkladı. Sendika yetkilileri başkentte silahlı olayların yeni olmadığını ancak bir kişinin doğrudan polis merkezi önünde vurulmasının suç örgütlerinin geldiği noktayı ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

TÜRK MAFYASI ŞÜPHESİ

Saldırının Türk mafyası tarafından yapıldığından şüphelenen Berlin Polisi verilerine göre kentte 2025 yılında ateşli silahların karıştığı 1119 olay kayıtlara geçti. Polis, son yıllarda artan silahlı olayların bir bölümünün uluslararası bağlantıları bulunan organize suç örgütleriyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Güvenlik birimlerine göre şüphelilerin bir kısmı, yeni nesil "Türk mafyası" olarak tanımlanan suç çevreleriyle bağlantılı. Bu grupların Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde iş yeri ve restoran sahiplerine yönelik tehdit ve haraç faaliyetlerinde bulunduğu ifade ediliyor.

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