İçişleri Bakanlığı açıkladı! Derneklere ayrılan kaynak belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Şubat-20 Eylül 2026 döneminde 400 derneğe 350 milyon lira proje desteği sağlandığını belirterek, "Milletimizin içi rahat olsun, toplumsal dayanışmamızı artırmak ve ülkemizin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi, sivil toplumun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesiyle kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasına önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce bu yılın 10 Şubat-20 Eylül döneminde 400 derneğe toplam 350 milyon lira proje desteği sağlandığını aktaran Çiftçi, aynı dönemde 3 bin 705 yeni derneğin faaliyete başladığını, 7 bin 613 derneğin de denetlendiğini ifade etti.

Çiftçi, desteklenen projelerin aile kurumunun güçlendirilmesi, uyuşturucuyla mücadele, engellilere yönelik çalışmalar ile tarihi ve kültürel değerlerin korunması başta olmak üzere farklı alanları kapsadığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla doğrudan iletişimin artırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlatan Çiftçi, şehit yakınları ve gazilere yönelik 14 ilde düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"nda 2 bin 400 kişinin bir araya getirildiğini söyledi.

“HER ZAMAN SAHADAYIZ”

Bakan Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulunun toplandığını, Gönüllülük Kanunu Taslağı üzerindeki çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, Mobil E-Alındı Uygulaması'nın test aşamasına getirildiğini ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yeni yazılımların kullanıma sunulduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere de değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"17 bin 972 kişiye verdiğimiz eğitimlerle ve gerçekleştirdiğimiz 2 bin 64 sivil toplum kuruluşu ziyaretiyle her zaman sahadayız. Milletimizin içi rahat olsun, toplumsal dayanışmamızı artırmak ve ülkemizin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin sürdürüleceğini belirterek, çalışmalarda görev alan sivil toplum temsilcileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

ÖNCELİKLİ DESTEKLENEN PROJE KONULARI

İçişleri Bakanlığınca öncelikli olarak desteklenen projelerin bulunduğuna işaret eden Çiftçi, bunların arasında aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılmasının bulunduğunu söyledi.

Kamu-sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanmasının da ilk sıralarda yer aldığını aktaran Çiftçi, insan haklarının korunması ve demokrasinin güçlendirilmesi, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele ile gönüllülüğün teşvik edilmesine yönelik projelerin de öncelikli olarak desteklendiğini belirtti.

Çiftçi, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, afet ve trafik bilincinin artırılması, toplumsal dayanışma ve kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın artırılması, engelliler ile sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarının geliştirilmesi, tarihi ve kültürel değerler ile hayvan haklarının, çevrenin ve doğal yaşamın korunmasına yönelik projelerin de destek kapsamındaki öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.