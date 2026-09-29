Bu adada konuşmak yasak! Anlaşmak için yaptıkları şaşırtıyor!

SADECE 6 SESLE İLETİŞİM KURUYORLAR Silbo Gomero'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri oldukça sınırlı sayıda sesle çalışması. İspanyolcadaki 5 sesli harfin yerini iki farklı ıslık, 22 sessiz harfin yerini ise dört farklı ıslık sesi alıyor. Böylece toplam altı temel ses üzerinden iletişim kurulabiliyor. Islık çalan kişiler seslerin uzunluğunu değiştirerek konuşulan kelimelerin yapısını taklit ediyor. Deneyimli kişiler yalnızca kullanılan ıslığın “aksanından” kimin seslendiğini bile anlayabiliyor. Yine de genellikle konuşmaya başlayan kişi önce kendisini tanıtıyor ve ulaşmak istediği kişinin adını ıslıkla seslendiriyor. Mesaj anlaşıldığında karşı taraf yine ıslıkla “bueno bueno” yanıtını veriyor.