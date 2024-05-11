Ve müjdeli haber geldi! O Avrupa ülkeleri, Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor

İrlanda’nın resmi yayıncısı olan RTE NEWS, İrlanda, İspanya ve diğer bazı AB üyesi ülkelerin 21 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurmuştu. Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, söz konusu “diğer bazı AB üyesi ülkeler”in büyük ihtimalle Slovenya ve Malta olacağını belirtti. AB ülkelerinin Filistin’i tanımasının, İsrail’in can dostu Almanya’yı zorda bırakacağına işaret eden Şendir, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İrlanda’nın resmi yayıncısı olan RTE NEWS, İrlanda, İspanya ve diğer bazı AB üyesi ülkelerin 21 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Diğer bazı AB üyesi ülkeler büyük ihtimalle Slovenya ve Malta olacak.

Neden hemen değil de 21 Mayıs diye merak edenler haksız değiller.

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Bu dört ülke öncelikle bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’nin tam üye kabul edilmesi için yapılacak oylamayı bekliyor.

Oylama Genel Kurul’da yapılacağı ve ABD vetosu gibi bir ihtimal bulunmadığı için Filistin Devleti önce BM’ye kabul edilmiş olacak, ardından da diğer ülkelerin tanıma kararları gelecek.

AB ülkelerinin Filistin’i tanıması, Avrupa’da İsrail’in en can dostu Almanya’yı zorda bırakacak gibi duruyor. (…)”