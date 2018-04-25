‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’

Adil Öksüz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yakalanmıştı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Öksüz, sırra kadem basmıştı. Örgütte Feto’dan sonraki ikinci adam olarak görülen firari FETÖ’cü Öksüz hakkında, İngiltere ve Almanya’da olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

MİT ADİL ÖKSÜZ’Ü BULDU

Yeni Birlik Gazetesi, bugünkü manşetinde MİT’in Adil Öksüz’ü bulduğunu söyledi. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı, paketledikleri FETÖ’cülerin ifadeleriyle Adil Öksüz’ün izine ulaştı.

ÖZEL BİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda MİT’te firari FETÖ mensuplarının yerlerini belirleme ve bu kişileri Türkiye’ye getirmekle görevli özel birim, gerek şu ana kadar yakalayıp ülkeye getirdiği kişilerin yurt dışında alınan ilk ifadeleri gerekse geldikten sonra yaptıkları itiraflar sonrası örgüt içinde üst düzey görev almış kişilerle ilgili bilgi verdikleri, bunlar içinde Akil Öksüz’le ilgili hususların da bulunduğu öğrenildi.

“ÇÖKÜNTÜ YAŞIYOR”

Yakalananlardan birinin, Öksüz’ün durumunun kendisine “çaresiz ve çöküntü yaşıyor” diye söylendiğini; doğru bir yaklaşımla belirlenen kanaldan bu kişiye ulaşılabileceğini söylediği öne sürüldü.