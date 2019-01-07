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Ve korkulan oldu! ABD gemisi Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltti

USS McCampbell'in tartışmalı Güney Çin Denizi sularına girmesine sert tepki gösteren Çin Halk Cumhuriyeti, ABD yönetimine bölgede provokatif eylemlere bir an önce son verme çağrısında bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
Ve korkulan oldu! ABD gemisi Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimini bölgede "provokasyona son vermeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Lu, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyerinin Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşarak Çin'in egemenlik haklarını, kanunlarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bu eylemin ilgili sularda barış, güvenlik ve düzene zarar verdiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. ABD
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. ABD savaş gemisi
  4. USS McCampbell
  5. Güney Çin Denizi
  6. ABD-Çin krizi

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