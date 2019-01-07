Ve korkulan oldu! ABD gemisi Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimini bölgede "provokasyona son vermeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Lu, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyerinin Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşarak Çin'in egemenlik haklarını, kanunlarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bu eylemin ilgili sularda barış, güvenlik ve düzene zarar verdiğini kaydetti.