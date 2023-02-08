Ve itiraf ettiler! Hani AFAD yoktu?
CHP'li Hatay Belediye Bakanı Lütfü Savaş, AFAD'ın Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü itiraf eden bir mesaj paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Günlerdir devletin Hatay'a ulaşmadığını, halkı yalnız bıraktığını iddia eden muhalefetten sonunda itiraf geldi.
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "AFAD Hatay'da yok" diyenleri yalanlayan bir mesaja imza attı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Savaş, AFAD'ı eleştirmek isterken yanlışlıkla itirafta bulunduğu mesajında, şu ifadeleri kullandı:
AFAD ile koordine değiliz. Koordine 2 taraflı olur. Bir taraf hep emir verdiğinde bu koordine olmuyor.