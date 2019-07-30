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Ve ilk fındık hasadı başladı

Ordu’da, 6 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler, tarlalara girerek yöresel türküler eşliğinde hasada başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:45
Ve ilk fındık hasadı başladı

Ordu’da, 6 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler, tarlalara girerek yöresel türküler eşliğinde hasada başladı. Zor şartlar altında fındık toplayan üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fiyattan memnun olduklarını belirtti.


Ordu’nun sahil kesimlerinde 6 Ağustos olarak belirlenen fındık toplama tarihi öncesi bazı üreticiler, bahçelere girmeye başladı. Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan ve bu yıl yaklaşık 700 bin ton rekolte beklenen fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yöresel türküler eşliğinde yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde erken oluşan mahsullerini toplayan üreticiler, bu yıl umduklarını gibi mahsul olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatından da memnun olduklarını belirttiler.



“Fiyatların ilerleyen dönemlerde yükseleceğine inanıyorum”


Üreticilerden Erhan Türkmen, fındık hasadı sebebiyle Ordu’ya geldiklerini belirtti. Fındıklarının olgunlaştığı için fındık hasadına erken başladıklarını ifade eden Türkmen, “Özellikle şehir dışından gelenler biran önce bitirip hasadı yapıp geri dönmek zorunda. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da fındığın fiyatını açıkladı, üreticiyi ezdirmedi. Çoğu gurbetçi dışarıdan geliyor, okul döneminde fındığını satıyor. Arada küçük üretici eziliyor. Açıklanan fiyatlardan şuan için memnunuz. İlerleyen dönemlerde inşallah daha güzel fiyatlar olur. İlerleyen dönemlerde ben yükseleceğine inanıyorum” dedi.



“Erken olduğu için mecburen toplanmaya başlandı”


Dursun Ali Coşkun isimli fındık işçisi de fındık sezonundan ve açıklanan fiyatlardan memnun olduklarını aktardı. Üreticinin bu yıl hakkını alacağını ifade eden Coşkun, “Gurbetçilerimiz gelecek, bayram tatillerini yapacaklar. Sonrasında zaten tatil bitiyor. Mecburen fındık da olduğu için toplanmaya başlandı” şeklinde konuştu.



Türküler eşliğinde hasat yapılıyor


Fındık toplamak için il dışından gelen tarım işçileri de yeni eğitim dönemi başlamadan fındığı toplayıp geri döneceklerini söylediler. Sabahın erken saatlerinde bahçelere girip fındık topladıklarını söyleyen işçiler, fındıkların olgunlaştığını da sözlerine eklediler. İşçiler, kimi zaman türküler eşliğinde eğlendiklerini, kimi zamanda rampalardan düştüklerini aktardı.


Öte yandan, Ordu Valiliği tarafından fındık toplama ücretleri kişi başı günlük 86 lira olarak belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:45
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