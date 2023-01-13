Ve Fatma Yavuz'un maskesi düştü! Hani hak savunucusuydun?

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LGBT'li sapkınları savunmak için başörtüsü yakma eylemi gerçekleştirmek isteyip amacına ulaşamayan Fatma Yavuz'un gerçek yüzü ortaya çıktı.

"Bir tek LGBT'linin kılına zarar gelirse başörtümü yakarım" diyen Yavuz, Diyarbakır'da fuhuş yaparken bıçaklanan bir travestiyi gerekçe gösterip başörtüsünü yakacağını duyurdu.

İsmail Saymaz ile yaşadığı sosyal medya tartışmasından sonra eyleminden vazgeçen Yavuz, basın açıklaması okumak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının önüne gitti.

Emniyet Yavuz'un provokasyonuna geçit vermedi.

Kendisini hak savunucusu olarak tanıtan Fatma Yavuz, Haber 7'nin başörtülü muhabirine yönelik, "Bence başını biraz aç da kafan bir hava alsın" sözleri ile nefret suçu işleyen kadını savundu.

Bir muhabir haberini yaparken giyiminden ötürü hedef alındı. Haksızlığa uğrayan Kanal 7 muhabiri adli makamlara başvurdu. Yapılan soruşturma neticesinde başörtülü muhabire yönelik çirkin saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı.

Fatma Yavuz ise yaşanan olayda başörtüsüne karşı nefret suçu işleyen kadını savundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Fatma Yavuz, "Mutlu musun bu kadar saçma bir sebeple bir kadın gözaltına alındığı için? Gözaltına alınacak ne yaptı kadın? Beyne oksijen gitmesini engelleyen başörtüsü değil ideolojidir. Yazıklar olsun!" dedi.