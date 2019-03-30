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Ve Fabri Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Fulham'da forma giyen Fabri, eski takımı Beşiktaş'a tekrardan geri döneceği iddia edildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:18
Ve Fabri Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi

Teknik adam konusunda fikir birliğine varmak için çaba harcayan yönetim, takımdan ayrılacak ve katılacak isimleri belirlemeye çalışıyor.

Kaleci konusunda Loris Karius’dan istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, kaleci seçiminde iki seçenek üzerinde yoğunlaştı.

Yönetimin, Altınordu’nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler için nabız yokladığı, Premier Lig ekiplerinden Fulham’a sattığı Fabri’yi de listeye aldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın da Fabri konusuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Gökhan Gönül'ün Rizespor maçında oynaması zor

Çaykur Rizespor maçı öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Milli futbolcuların dönmesinden sonra taktik çalışmalarına ağırlık verecek.

A Milli takımın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gökhan Gönül’ün tedavisi tüm hızıyla devam ediyor.

Gökhan’ın Çaykur Rizespor maçında oynaması zor görünüyor.

TRT Spor

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:18
  1. Rize
  2. Beşiktaş
  3. Fabri
  4. Fulham
  5. İngiltere Premier Lig

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