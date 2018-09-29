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Ve Eboue teknik direktör oluyor! İşte yeni takımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Eboue Gana takımlarından Asante Kotoko'nun başına geçeceği kaydedildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 02:09
Ve Eboue teknik direktör oluyor! İşte yeni takımı

Son aylarda hakkında çıkan birçok olumsuz haberin ardından Emmanuel Eboue için sevindirici haber geldi.

Bir dönem Arsenal ve Galatasaray formaları giyen Fildişi Sahilli yıldız Gana Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'nun teknik direktörü olmak için haber bekliyor.

Gana Ligi'nin önemli takımlarından birisi olan Asante Kotoko, Paa Kwesi Fabin ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına geçmek isteyen antrenör adaylarından CV istemişti.

GOAL

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 02:09
  1. Emmanuel Eboue
  2. Galatasaray
  3. Asante Kotoko
  4. Gana

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