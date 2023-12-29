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Siyaset Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’
Siyaset

Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’

Yeniakit Publisher
2023-12-29 12:46:00 -
Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçimlerde yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" dedi.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı genel seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan muhalefetten dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında, CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Davutoğlu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yerel seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör gibi konularda konuştu.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yapan Davutoğlu, şimdi aynı durum olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyledi.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini açıkladı.
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Seçimin neden kaybedildiği ile ilgili de konuşan Davutoğlu üç stratejik hatayı sıraladı.

Davutoğlu bu hataları terörle mücadelede ortak tavır alınmaması, Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bilinçsiz de olsa basmış olması ve iktidarın bu iletişim kazasını lehine çevirmesi, Akşener’in masadan kalkması olarak sıraladı.

Davutoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı için gönlündeki adayın Hikmet Çetin olduğunu da ilk kez söyledi. Davutoğlu, Çetin’in hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hem de muhafazakar seçmenin oy vereceği bir aday olacağını söyledi.

Kaynak: Ensonhaber

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