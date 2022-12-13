Ve Çağlar transferi hayırlı olsun!

Fenerbahçe'nin de gündemindeki Çağlar Söyüncü'den Sarı-Lacivertlilere kötü haber geldi. Milli stoper için bir süredir nabız yoklayan Fenerbahçe, transferde saf dışı kalmak üzere. Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibiyle anlaştığı belirtiliyor.

Çağlar Söyüncü transferinde düğüm çözüldü. Fenerbahçe'nin gündemindeki milli stoperin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin bir süredir temas halinde olduğu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile söz kesti.

İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid, milli futbolcumuzun transferi ile ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Atletico Madrid'in, Çağlar'ı kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.

Çağlar Söyüncü'nün deneyimli olmasının yanı sıra, Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transferin Atletico Madrid için büyük bir fırsat olduğu vurgulandı.

Akşam'a göre; 2018'den bu yana Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta sahaya çıktı. Leicester City, başarılı stoper için o dönem Freiburg'a 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.