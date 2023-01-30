Ve Çağlar Söyüncü resmen açıklandı! Transferde ters köşe...

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber teknik direktör Brendan Rodgers'tan geldi. Atletico Madrid'e transferi gündemde olan Çağlar Söyüncü'nün umutlarını yıkan Brendan Rodgers, devre arası transfer döneminde oyuncu göndermeyi düşünmediklerini söyledi.

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kötü haber takımın menajeri Brendan Rodgers'tan geldi. Bu sezon İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan ve yalnızca 1 maçta forma şansı verilen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanıyordu. Akşam'a göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli oyuncunun devre arası La Liga ekibine gitmesi beklenirken, kötü haberi hocası Brendan Rodgers verdi.

Sezon başı kulübün sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt veren Çağlar Söyüncü, kulüp kararıyla adeta aforoz edildi. Takımın bir numaralı oyuncusu olmasına rağmen bir anda kesik yiyen Çağlar, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Bazı maçlarda kadroda alınmayan, çoğu mücadelede ise yedek soyunan Çağlar, takımın kötü gitmesine rağmen forma şansı bulamadı. Düşük seviyedeki takımlara karşı kupa maçlarında dahi şans bulamayan Çağlar Söyüncü'nün, Atletico Madrid ile söz kestiği iddia edilmişti. Transferin cüzi bir miktar karşılığı devre arası gerçekleşmesi beklenirken, kötü haber takımın menajeri Brendan Rodgers'tan geldi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz basınına verdiği demeçte devre arası takımdan gönderilecek bir oyuncu olmadığını söyledi.

2 gün önce FA Cup'ta oynanan ve 1-0 kazanılan Walsall maçı sonrası konuşan Brendan Rodgers, takımdan ayrılacak oyuncuların sorulması üzerine, "Şu an için böyle bir gündemimiz yok. Bir iki oyuncu için bu durum söz konusu olabilir ama öyle bir ihtimalin zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü ile sezon sonu için kesin olarak söz kesen Atletico Madrid, Milli oyuncuyu devre arasında almaya niyetli. Oyuncu için bonservis bedeli isteyen Leicester City'e 3 milyon euro civarı bir ücret ödeme niyeti olan La Liga devi, bu parayı Felipe'nin satışından karşılamayı düşünüyor. Oyuncuyu Nottingham Forest'a satmak üzere olan Atletico, buradan gelecek bonservisi Leicester'a teklif edecek ve beklemeye geçecek.