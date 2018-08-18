Ve Beşiktaş'tan Vagner Love kararı!

Tecrübeli futbolcuya fesih teklifi yapan siyahbeyazlı yönetimin bu teklifine Vagner Love'ın sıcak bakmadığı ve kalan 2 yıldan 1 yılını peşin istediği bildirilirken, yönetimin bunu reddettiği vurgulandı.

Santos Kulübü ile anlaşamayan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler devam ediyor.

Bu arada Şenol Güneş'in LASK maçında oyun kilitlendiği anlarda Vagner Love'u sahaya sürecekti. Fakat bir akşam önce kendisine gelip, "Santos beni istiyor, gönderin beni" dediği için sambacıya güveninin kaybolduğu ve Negredo'yu oyuna sürdüğü belirtildi.

(Fotomaç)