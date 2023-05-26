  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İletişim Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı

Bakan Koca, Mansur Yavaş'ı rezil etti

İlham Aliyev Sinan Oğan'ı aradı mı? TRT Haber canlı yayınında cevapladı!

Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Çarşaflı kadına sözlü saldırıda bulunmuşlardı! Üsküdar Belediyesi mührü bastı!

Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam iptal edildi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte benzin, motorin fiyatı

ABD 'Rusya ile havada mücadele'nin şartını açıkladı

Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira

Sinan Oğan: HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim?
Dünya Ve beklenen oldu! Alman ekonomisi resesyona girdi
Dünya

Ve beklenen oldu! Alman ekonomisi resesyona girdi

Yeniakit Publisher
2023-05-26 08:38:00 -
Ve beklenen oldu! Alman ekonomisi resesyona girdi

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü.

Destatis, öncü verilerle, 28 Nisan'da ekonominin ilk çeyrekte büyüme kaydetmeyeceğini öngörmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 daralmanın ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,5 geriledi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde “GSYH’de büyümenin 2022'nin sonunda sıfırın altında kalmasının ardından, Alman ekonomisi art arda iki çeyrek küçülme kaydetti." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birinci çeyrekte özel harcamalar, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azaldı.

Kamu harcamaları yüzde 4,9 geriledi. Makine ve ekipman harcamalarında yüzde 3,2 ve inşaat yatırımlarında yüzde 3,9 artış gözlemlendi.

Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 0,4 artarken, ithalat 0,9 düştü.

Destatis açıklamasında, “Yüksek fiyat artışlarının devam etmesi, yılın başında Alman ekonomisini baskılamaya devam etti. Hane halkı yiyecek ve içecek, giyim, ayakkabı ve mobilyalara bir önceki çeyreğe göre daha az harcadı. Ayrıca yılın başında plug-in hibrit araçlara teşviklerin kaldırılması ve elektrikli araç primlerinin düşürülmesi nedeniyle daha az yeni otomobil alındı.” ifadeleri yer aldı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23