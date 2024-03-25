Ve beklenen açıklama geldi! İşte, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurdu. Bakan Işıkhan, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” dedi.

4(a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü:

17 ve 18 olanlara: 2 Nisan

19, 20, 21, 22 olanlara: 3 Nisan

23, 24, 25. 26 olanlara: 4 Nisan

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4(b) (Bağ-kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı: 5 Nisan

4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü:

1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alacak.