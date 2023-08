...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi

Ülke genelinde 1 Eylül itibariyle balık avlanma sezonunun başlayacak olması sebebiyle Aydın'ın Didim ilçesinde açılış etkinliği düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan Akköy Su Ürünleri Kooperatifi başkan yardımcısı Mehmet Algın katılımcılara teşekkür ederken yeni av sezonunun bereketli geçmesini temenni etti.



Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya ise 15 Nisan’da yasak olan endüstriyel balıkçılığını dualarla açtıklarını belirterek bol ve bereketli bir sezon diledi. Genç ve dinamik bir sektörün paydaşları olduklarını kaydeden Özkaya, bu sezonun hamsi ve lüferin çok olmasını beklediklerini ifade etti. Sürdürebilir bir sistem için doğru hamleyapılması gerektiğini kaydeden Özkaya, balıkçılığı da gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini ifade etti.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında sektörle ilgili kulaktan konuşmanın doğru olmadığını ifade ederek, “Söylemek istediğim iki konu var; ilki kota konulması Bu anlamda bir şeyi artırmak için kota konusu önemli; balığın yetişmesi için zamana ihtiyacı var ve gereğinden fazla tutmamalı. Denizle ilgili tüm yatırımları çok itinalı şekilde günümüze uygun şekilde yapılmalı. Doğru işi doğru yerde yapmak çok önemli Diğeri bir önemli şey de gereğinden fazla avlanmamalı; tutulan balıklarla tüm ülkemize doyurmak doğru değil, balık çiftlikleri de olmalı. Bunu uygun yerde yapmalıyız. Umarım bol ve bereketli sezon geçirebiliriz. Sezon iyi geçer ve bu işi yapanlar emeğin karşılığını alır” dedi.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem ise 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, Aydın ilinin avlanma anlamında iyi bir konumda olduğunu belirtti. Aydın’daki, liman, tekne ve balıkçılık sektörüyle ilgili istatistik bilgiler veren Öktem 2023 ilk 6 ayında 4108 ton balık üretimi yapıldığını belirtti. Balık avcılığında kuralları uyulmasının önemli olduğunu kaydeden Öktem, yeni av sezonun bereketli olmasını diledi.



Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatarak, balıkçılık sektörünün 450 bin kişiye doğrudan yada dolaylı destek verdiğini belirtti. Devletin son yıllarda sektöre büyük destekler verdiğini kaydeden Kuruca, balıkçılığın ülkenin can damarı olan bir sektörü olduğunu vurgu yaptı. Didim’de 3 iskele ve 2 adet balıkçı barınağı olduğunu kaydederek, bu yıldan itibaren Taşburun limanının birlik tarafından işletileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dualar edildi; ardından sembolik olarak ilçe protokolü balıkçı teknesiyle denize açılarak “Vira bismillah” dedi.



Didim Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Akköy ve Akbük Su ürünleri kooperatifi ile Didim Balıkçılar Derneği işbirliğiyle Taşburun balıkçı barınağında düzenlenen etkinliğe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sabahattin Akkuş, CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ile balıkçılar ve davetliler katıldı.