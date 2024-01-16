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Aktüel Vazo ile yaralayıp "40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız" demişti, intihar etti
Aktüel

Vazo ile yaralayıp "40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız" demişti, intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 16:27:00 -
Vazo ile yaralayıp "40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız" demişti, intihar etti

Aksaray'da tartışma sırasında birbirlerini vazo ile yaralayan çiftten Mevlüt Ç. (62), kızının 3'üncü kattaki evinin balkonunda atlayarak yaşamına son verdi.

Paşacık Mahallesi'nde oturan Mevlüt Ç. ile 40 yıllık eşi Yeter Ç. (56), 11 Ocak'ta evde tartışmaya başladı. Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı.

Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'40 YILLIK EŞİM VE BU İLK KAVGAMIZ'

Mevlüt Ç., hastaneye kaldırıldığı sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız.
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İlk kavgada böyle oldu" dedi. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi. Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

YİNE TARTIŞMA İDDİASI

Mevlüt Ç., bugün de iddiaya göre eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti.

Mevlüt Ç., balkondan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki Mevlüt Ç., ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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