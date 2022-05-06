Vaziyet alın, ortalık fena karışacak! CHP yandaşı Atilla Taş, Canan Kaftancıoğlu'nu yerin dibine soktu

CHP yandaşı şarkıcı Atilla Taş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter sohbet odasında sert eleştiriler yöneltti.

Taş, “CHP olarak bana sırt döndünüz. Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için -ki kapamayacaksınız- atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden.” ifadelerini kullandı.

Cebindeki parayla CHP'li belediyenin kendisine salon vermediğini iddia eden Taş, "Paramızla salon alamazken Nagehan'ı otobüse alıp bir de başkanınıza poz verdirtiyorsunuz" dedi.