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Ekonomi Vazgeçemiyorlar: İngiltere'de tarihi faiz adımı atılacak!
Ekonomi

Vazgeçemiyorlar: İngiltere'de tarihi faiz adımı atılacak!

İngiltere, bugün 1989'dan beri en büyük faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 10:12:00 -
Vazgeçemiyorlar: İngiltere'de tarihi faiz adımı atılacak!

İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile mücade etmek için bugün faizleri 1989'dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.

BoE, 22 Eylül'de, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin finanse edilmemiş 45 milyar sterlinlik (52 milyar dolar) vergi indirim paketi açıklamasından bir gün önce, faiz artırımına gitmiş ancak artırımın ardından siyasi ve finans piyasalarındaki sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştı.

Eylül ayındaki faiz artoio ülke ekonomisini resesyondan çıkarmayı ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için atılmış olsa da sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye düşmesine, bankanın tahvil piyasalarını desteklemek zorunda kalmasına ve başbakan Truss'ın istifasına giden sürecin başlamasına yol açmıştı.

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