  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Gündem Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu
Gündem

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik, “FETÖ’ye, PKK’ya göz kırpıyor” sözlerinin ardından partiden ihraç ettirdiği Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı. Düğünde siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim vardı. Eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de düğündeydi.

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün ile evlendi.

Haberler.com'un aktardığına göre, düğünde çiftin nikâh şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Milletvekili İlhan Kesici, eski Bakan Cavit Çağlar yaptı.

 

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

Yıllar önce CHP'de Kılıçdaroğlu - Sevigen çatlağı yaşanmış ve bu kavga Sevigen'in partiden ihraç edilmesiyle neticelenmişti. Mehmet Sevigen, dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek, “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.

 

Sevigen bu sözlerden sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde partiden oybirliği ile ihraç edilmişti. Sevigen, ayrıca MİT tırları ile ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak "Belge Eren Erdem, Bülent Tezcan, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyor. Bu belgeler direkt genel başkan yardımcılarına gelmez, genel başkanlara gelir" demişti.

Yolsuzluk iddianamesine karşı "Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede
Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Siyaset

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Gündem

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23