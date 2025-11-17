  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Gündem Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt umre uçuşu!
Gündem

Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt umre uçuşu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt umre uçuşu!

Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek. Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkanına kavuştu.

Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Medine kentine ilk doğrudan umre uçuşu bu gece gerçekleştirilecek.

Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek. Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkanına kavuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine’ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin."

THY yolcuları uyardı
THY yolcuları uyardı

Gündem

THY yolcuları uyardı

2 yıl sonra ilk uçuş! Havalimanını hazırlayıp THY uçağını beklediler!
2 yıl sonra ilk uçuş! Havalimanını hazırlayıp THY uçağını beklediler!

Ekonomi

2 yıl sonra ilk uçuş! Havalimanını hazırlayıp THY uçağını beklediler!

THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı
THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı

Ekonomi

THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı

THY yurt içinde indirimli uçuracak!
THY yurt içinde indirimli uçuracak!

Gündem

THY yurt içinde indirimli uçuracak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: "Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener "Haklı galiba!" diye paylaştı.
Gündem

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi söylem ve eylemlerindeki "dönüşümü" eleştiren bir video yayınladı. Videoda ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23