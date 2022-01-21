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Gündem Vay uyanık vaaaay! Mahmut Tanal'dan 'davayı geri çek' telefonu
Gündem

Vay uyanık vaaaay! Mahmut Tanal'dan 'davayı geri çek' telefonu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; “Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun basketbol takımının yerel lig için 8-12 Şubat Kırklareli’ne, okul maçları için 21-25 Şubat’ta Bartın’a gitmeleri gerekiyor” diyerek sözde yardım çağrısı yapması üzerine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açıklama yaparak Tanal'ın kendisini aramadığını ama Tanal'a dava açılınca hemen arayıp ricacı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:17:00 -
Vay uyanık vaaaay! Mahmut Tanal'dan 'davayı geri çek' telefonu

YENİ AKİT ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, “Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun çok başarılı bir basketbol takımı var. Okul maçlarında #Düzce il birincisi oldular. Bölge şampiyonasında Bolu’yu mağlup ettiler. Yerel lig için 8-12 Şubat Kırklareli’ne, okul maçları için 21-25 Şubat’ta Bartın’a gitmeleri gerekiyor” açıklamasına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü resmi sosyal medya hesabından cevap verdi.

Özlü, “Mahmut Bey sen gerçekten bu çocuklara araç verilmesini istesen benim cep telefonum sende var. İstediğin zaman arıyorsun ya, bunda da beni arar söylerdin. Hatırla, sana hakaret davası açtığımda kendin için aradın, rica ettin, ben de seni kırmayıp davamı geri çektim” dedi.

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