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Medya Vay uyanık Hamdi Alkan vay! "Lüks" dediğin araba bu mu?
Medya

Vay uyanık Hamdi Alkan vay! "Lüks" dediğin araba bu mu?

Mevlüt Tezel, 8 yıldır evli olan ünlü komedyen Hamdi Alkan'ın, önceki gün boşandığı eşi Selen Görgüzel'e nafaka ödemeyeceği, ama lüks araba ve New York'ta bir daire bıraktığı yönündeki haberleri fena ti'ye aldı. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında, "lüks" denilen arabanın 90 bin lira değerinde 2005 model bir Peugeot 206 olduğunu belirterek, "Lüks araba böyleyse New York'taki ev nasıldır acaba?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 11:56:00 -
Vay uyanık Hamdi Alkan vay! "Lüks" dediğin araba bu mu?

Mevlüt Tezel, 8 yıldır evli olan ünlü komedyen Hamdi Alkan'ın, önceki gün boşandığı eşi Selen Görgüzel'e nafaka ödemeyeceği, ama lüks araba ve New York'ta bir daire bıraktığı yönündeki haberleri fena ti'ye aldı. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında, "lüks" denilen arabanın 90 bin lira değerinde 2005 model bir Peugeot 206 olduğunu belirterek, "Lüks araba böyleyse New York'taki ev nasıldır acaba?" diye sordu. İşte o bomba yazı:

"8 yıldır evli olan ünlü komedyen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, önceki gün boşandı.

Hafta sonu çıkan haberlerde Alkan'ın nafaka ödemeyeceği ama eski eşine lüks araba ve New York'ta bir daire bıraktığı yazıyordu.

Ama o lüks araba; 90 bin lira değerinde 2005 model bir Peugeot 206 çıktı, iyi mi?

Lüks araba böyleyse New York'taki ev nasıldır acaba? O da çadır çıkmasın!"

 

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