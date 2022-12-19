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Medya Vay ruh hastası manyaklar vay! Uzaylı-tecavüz detayı bomba
Medya

Vay ruh hastası manyaklar vay! Uzaylı-tecavüz detayı bomba

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, uzaylıları araştırmak üzere kurdukları özel büroya şimdiye kadar yüzlerce ihbar geldiğini, ama henüz hiçbir uzaylıya rastlayamadıklarını açıkladığını aktaran Engin Ardıç, "Arif Işık gibi uzaylılar tarafından kaçırıldığını ihbar edenler, uzaylının kendisine tecavüz ettiğini hatta ondan hamile kaldığını söyleyen ruh hastaları... Kendi popolarından 'ufoloji' diye bir sahte bilim dalı kuranlar bile var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 10:22:00 -
Vay ruh hastası manyaklar vay! Uzaylı-tecavüz detayı bomba

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, uzaylıları araştırmak üzere kurdukları özel büroya şimdiye kadar yüzlerce ihbar geldiğini, ama henüz hiçbir uzaylıya rastlayamadıklarını açıkladığını aktaran Engin Ardıç, "Arif Işık gibi uzaylılar tarafından kaçırıldığını ihbar edenler, uzaylının kendisine tecavüz ettiğini hatta ondan hamile kaldığını söyleyen ruh hastaları... Kendi popolarından 'ufoloji' diye bir sahte bilim dalı kuranlar bile var" dedi. 

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bunlar kendi uydurdukları efsanelerin tutsağı oluyorlar...

Bir "zombi" çıkardılar, şimdi bütün Amerikan budalaları zombiden Allah gibi korkuyorlar.

Bir de şu bitmez tükenmez uzaylı muhabbeti...

Pentagon, uzaylıları araştırmak üzere kurduğu özel büroya şimdiye kadar yüzlerce ihbar geldiğini ama henüz hiçbir uzaylıya rastlayamadıklarını açıklamış.

Arif Işık gibi uzaylılar tarafından kaçırıldığını ihbar edenler, uzaylının kendisine tecavüz ettiğini hatta ondan hamile kaldığını söyleyen ruh hastaları...

Kendi popolarından "ufoloji" diye bir sahte bilim dalı kuranlar bile var.

Öte yandan "mesajlarımızın maalesef uzaylılara ulaşmadığını" söyleyenler de var.

Gönderdikleri ışıklı mesajlar, 400 milyar yıldızdan yani güneşten sadece 15 binine ulaşabilmiş.

Bir cisim yaklaşıyor, ateş topu da geliyor mu arslanlar?"

 

 

 

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