Vay çakal Tarkan vay! Hiç utanmadan bunu yapmış

Ömer Karahan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'la ilgili şok bir iddiayı ortaya attı. Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (8 milyon lira) aldığını ileri süren Karahan, gündeme bomba gibi düşen Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın belediyeden aldığı ücret konuşuluyor kapalı kapılar ardında... İlk önce ücret alınmayacak denildi, ardından Tunç Soyer'in "Kaşe alıp bağış yapacak" demesi mide bulandırdı. Akabinde hemen derneklere bağışların yapılacağı söylenerek Tarkan'ın imajı toparlanmaya çalışıldı. Şimdi sıkı durun; "Tek kuruş istemiyor" denilen, ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen yüce gönüllü (!) ve erdemli (!) Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor. Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti. Ee tabi Mega star'a mega ücret olacaktı ne sandınız... Zaten geçtiğimiz ay bir dijital platformun tanıtım gecesinde de sahne alan Tarkan, aşağı yukarı yine bu rakamlarda bir ücret almıştı.

Tarkan, İzmir konserinin aldığı bu parayı Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış.

Gönül isterdi ki Tarkan şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para almayıp o parayı İzmir'e ithaf etsin ama nafile. Şimdi kulaklarımda Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısı çınlıyor ama Cukka olarak: Çaresi yok yanacağız biz de / Birilerine kanacağız biz de / Vuracağız dibe dibe önce/ Elbette havalanacağız biz de /Cukka Cukka Cukka / Bağıra çağıra bas bas / Sabaha kadar dans."