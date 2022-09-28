Vay Babacan vay! 'Cin Ali'ye bak sen

Gazeteci tartakladığı görüntülerle hafızalara kazınan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretini köşesine taşıdı.

İki liderin 3,5 saate yakın görüştüğünü aktaran Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmayları da bir başka salonda bu süreyi aralarında sohbet ederek geçirmiş. Kurmayları şaşırtan asıl gelişme ise geç saatte tamamlanan görüşme sonrasında ortaya çıkmış. Kılıçdaroğlu ve Babacan oldukça samimi bir şekilde salondan çıkmış.Kılıçdaroğlu, CHP’den Muharrem Erkek ve DEVA’dan İdris Şahin ile Mustafa Yeneroğlu’nu karşısında görünce gülerek şunları söylemiş:

'Biz aramızda hallettik, size bir iş bırakmadık. İçerde her şeyi kararlaştırdık…'

Babacan dün il başkanları ile yaptığı toplantı sonrası da görüşmeye ilişkin kurmaylarına bilgi aktarırken görüşmeden memnun kaldığını, 'Kılıçdaroğlu’nun tamamen kendileri gibi düşündüğünü, meselelere kendileri gibi baktığını' söylemiş.

Bundan duyduğu memnuniyeti de birkaç kez aktarmış, arada herhangi bir farklı bakışın ve kararlılığın olmadığını da kayda geçirmiş.

Bunların hangi konular olduğunu sorduğumda iki taraftan verilen yanıt da farklı değildi.

Aktardıklarına göre, toplumun 6’lı masadan bundan böyle icraata yönelik bir şeyler beklediği konusunda uzlaşmışlar.

Neyi, nasıl ve hangi sürede yapacaklarına ilişkin bir yol haritasının çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlar.

Burada da kalmayıp, sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin sürecin de aynı plan içinde topluma sunulması gerektiği konusunda ortak görüşe varmışlar."