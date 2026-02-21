Vay 28 Şubat artığı vay! “Öğretmen” kılıklı inanç düşmanından Ramazan ayında velilere hadsiz mesaj

Eğitim yuvalarını ideolojik cepheye çeviren zihniyet yine iş başında... Bir ilkokul öğretmeni, oruç tutan minik yavruların ibadetine göz dikti. Müslüman Anadolu insanın inancına dil uzatan sözde öğretmen, velilere gönderdiği mesajla "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İBADETE “VAZGEÇİN” KÜSTAHLIĞI!

Henüz hayatının baharındaki evlatlarına İslam’ın şartlarını ve ibadet şuurunu aşılamak isteyen aileler, okuldan gelen skandal bir mesajla şoke oldu. 2. sınıf öğrencisi yavruların beslenme çantası getirmemesini dert edinen ancak asıl niyetinin İslam düşmanlığı olduğu anlaşılan sözde eğitimci; "Umarım oruç tutturmuyorsunuzdur, lütfen vazgeçin" diyerek velilerin çocuklarını yetiştirme özgürlüğüne ve dini tercihlerine müdahale etme cüretinde bulundu.

İLAHİYATÇILIĞA SOYUNDU: “EN BÜYÜK SEVAP...”

Kendi asli görevini bırakıp din dersi vermeye kalkan inanç yoksunu şahıs, mesajının devamında adeta ahkam kesti. "En büyük sevap çocukların beslenmesini sağlamaktır" diyerek kendi sığ mantığını dinin önüne koyan öğretmen, ibadeti sadece yetişkinlere özgü bir tercihmiş gibi pazarlayarak çocukların manevi gelişimine balta vurmaya çalıştı. Ramazan ikliminin maneviyatından rahatsız olan bu zihniyetin, "çocuk sağlığı" maskesi altına sığınması ise bildik taktik olarak yorumlandı.

MÜSLÜMAN MİLLETTEN TEPKİ YAĞIYOR: “EVLATLARIMIZI KİMLERE EMANET EDİYORUZ?”

Sosyal medyada kısa sürede yayılan skandal mesaj sonrası dindar vatandaşlar ayağa kalktı. "Kendi değerlerine yabancı, milletin inancıyla kavgalı bu şahısların eğitim sisteminde yeri yok" diyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı. 28 Şubat karanlığını özleyen bu tip vesayetçi kafaların, okullarda çocuklara rehberlik etmek yerine inançlara saldırı merkezi gibi çalışmasına sert tepki gösterildi.