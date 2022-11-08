Vatikan'ın haberi varmış! Fransız kardinalin 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ve...

Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard yıllar önce 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini açıkladı ve görevlerinden çekileceğini belirtti.

Kardinal Ricard, Fransız piskoposlar konferansı aracılığıyla bir açıklama yaparak "35 yıl önce, bir kilisede papaz olduğum dönemde, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanmayı hak eden bir şekilde davrandım. Davranışım bu kişide kaçınılmaz olarak çok elim ve kalıcı sonuçlara yol açtı" dedi.

Af dileyen kardinal görevlerinden çekileceğini belirterek adliye ve kilise yetkililerinin emrine hazır olduğunu duyurdu. Ricard, 2001'den 2019'a kadar Fransa'nın güney batısındaki Bordeaux'da piskopos olarak görev yapmıştı.

Fransız piskoposlar konferansına göre Fransa'da halen 11 üst düzey din adamı taciz soruşturmasının hedefi durumunda.

"Vatikan çocuklara cinsel tacizden haberdardı"

Jean-Pierre Ricard 2006 yılında piskoposluktan, Katolik dünyasının papalıktan sonraki en yetkili makamı olan kardinalliğe yükselmişti. Kardinaller Papa'nın seçimiyle görevli.

Katolik dünyası, son 20 yıldır dünya çapında yaşanan ve genellikle çocukların dahil olduğu cinsel taciz olaylarla sarsılıyor.

Fransa'da geçen yıl bağımsız bir soruşturma raporunda Fransız din adamlarının son 70 yıl içerisinde 200 binden fazla çocuğu cinsel olarak taciz ettiği ve Katolik Kilisesi'nin bunu görmezden geldiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews