  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Esed rejimi ile Rusya'dan 3 kampa alçak saldırı! Türkiye'den sert tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'Akşener' talimatı! Adaylığı kafasına koymuş

Faşist olduğu kadar İslam düşmanı da çıktı!

Elon Musk, tarafını seçti! O partiye oy istedi

Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

Peki sen hangi dindensin Cemil Kılıç?

FETÖ elebaşı Gülen'den itiraf!

Faik Öztrak A Haber muhabirine sorusundan dolayı "trol, tetikçi" dedi!

'Kuduz' skandalı sonrası flaş çağrı! Tek çözüm; başıboş köpekler itlaf edilmeli, mâlûm güruh tedaviye alınmalı, dolandırıcılar hapse tıkılmalı!

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti
Dünya Vatikan'ın haberi varmış! Fransız kardinalin 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ve...
Dünya

Vatikan'ın haberi varmış! Fransız kardinalin 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ve...

Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard, yıllar önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:30:00 -
Vatikan'ın haberi varmış! Fransız kardinalin 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ve...

Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard yıllar önce 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini açıkladı ve görevlerinden çekileceğini belirtti.

Kardinal Ricard, Fransız piskoposlar konferansı aracılığıyla bir açıklama yaparak "35 yıl önce, bir kilisede papaz olduğum dönemde, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanmayı hak eden bir şekilde davrandım. Davranışım bu kişide kaçınılmaz olarak çok elim ve kalıcı sonuçlara yol açtı" dedi.

Af dileyen kardinal görevlerinden çekileceğini belirterek adliye ve kilise yetkililerinin emrine hazır olduğunu duyurdu. Ricard, 2001'den 2019'a kadar Fransa'nın güney batısındaki Bordeaux'da piskopos olarak görev yapmıştı.

Fransız piskoposlar konferansına göre Fransa'da halen 11 üst düzey din adamı taciz soruşturmasının hedefi durumunda.

"Vatikan çocuklara cinsel tacizden haberdardı"

Jean-Pierre Ricard 2006 yılında piskoposluktan, Katolik dünyasının papalıktan sonraki en yetkili makamı olan kardinalliğe yükselmişti. Kardinaller Papa'nın seçimiyle görevli.

Katolik dünyası, son 20 yıldır dünya çapında yaşanan ve genellikle çocukların dahil olduğu cinsel taciz olaylarla sarsılıyor.

Fransa'da geçen yıl bağımsız bir soruşturma raporunda Fransız din adamlarının son 70 yıl içerisinde 200 binden fazla çocuğu cinsel olarak taciz ettiği ve Katolik Kilisesi'nin bunu görmezden geldiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23