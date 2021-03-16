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Dünya Vatikan'dan eşcinsellere ağır darbe! "Kutsanamaz"
Dünya

Vatikan'dan eşcinsellere ağır darbe! "Kutsanamaz"

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu sebeple bunun yasal kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 07:13:00 -
Vatikan'dan eşcinsellere ağır darbe! "Kutsanamaz"

Özellikle Avrupa'da yayılmaya başlayan ve aile yapısına mızrak gibi saplanan LGBT sapkınlığı, büyük bir tehdite dönüştü.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'dan eşcinsel sapkınlığa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Eşcinsel birliktelikler kutsanamaz

Katolik inananlardan Vatikan'a yöneltilen sorulara cevaben Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu'ndan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin aynı cinsiyetten birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla bunun yasal olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katolik rahiplerin bir tür dini tanınma talep eden eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verilemeyeceği ifade edildi.

Papa kararı onayladı

Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Papa'nın kendisinin de bu kararı onayladığı aktarıldı.

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