  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kıbrıs Rum kesimindeki yangın kontrolden çıktı!
Bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın
Suriye’yi işgal eden yabancı güçlerin bakın kaç askeri merkez bulunuyor!
Lübnan ordusu çöküşün eşiğinde mi?
Dünya Vatikan'da tuz koktu! Skandallar bitmiyor
Dünya

Vatikan'da tuz koktu! Skandallar bitmiyor

Katoliklerin üssü Vatikan'da yargı makamları, bir dönem üst düzey görevlerde de bulunan, ancak adı yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Giovanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin yargılanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 00:37:00 -
Vatikan'da tuz koktu! Skandallar bitmiyor

Vatikan Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Becciu'nun da bulunduğu 10 kişi, Londra'nın lüks muhitlerinden birinde bir gayrimenkulün alımı sırasında mali suiistimal iddiasıyla yargılanacak.

Kardinal Becciu ve diğer 9 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının, 27 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Kardinal Becciu'nun, 'zimmettine para geçirme' ve 'başkalarıyla suç ortaklığı içinde görevini kötüye kullanma' suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliği'nin Londra'nın pahalı muhitlerinden birinde Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımının da olduğu skandala karıştığı ortaya çıktı.
Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan'ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de, Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş, ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun, görevlerinden 'istifa ettirildiği' yorumları yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay