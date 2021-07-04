Vatikan'da tuz koktu! Skandallar bitmiyor

Vatikan Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Becciu'nun da bulunduğu 10 kişi, Londra'nın lüks muhitlerinden birinde bir gayrimenkulün alımı sırasında mali suiistimal iddiasıyla yargılanacak.

Kardinal Becciu ve diğer 9 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının, 27 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Kardinal Becciu'nun, 'zimmettine para geçirme' ve 'başkalarıyla suç ortaklığı içinde görevini kötüye kullanma' suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliği'nin Londra'nın pahalı muhitlerinden birinde Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımının da olduğu skandala karıştığı ortaya çıktı.

Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan'ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de, Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş, ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun, görevlerinden 'istifa ettirildiği' yorumları yapılmıştı.