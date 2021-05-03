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Dünya Vatansız FETÖ’cülerin gözü, şimdi bu kararda
Dünya

Vatansız FETÖ’cülerin gözü, şimdi bu kararda

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye’den kaçarak Avrupa’nın birçok ülkesine sığınan, Türkiye’de yargılanmaktan korktukları için vatansızlıkla karşı karşıya kalan FETÖ’cüler gözlerini Alman vatandaşlığına geçişlerde sürenin kısaltılmasına diktiler.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:33:00 -
Vatansız FETÖ’cülerin gözü, şimdi bu kararda

YENİ AKİT/ANKARA

Terör örgü FETÖ’nün firari teröristleri şimdi de çocuklarına kaldıkları ülkelerin vatandaşlığını alabilmek için lobi faaliyetleri yürütüyorlar.

Almanya’da yaşayan bir grup firari FETÖ üyesi oluşturdukları lobilerle siyasilere, yabancıların vatandaşlık alma konusunda kolaylıklar sağlamaları için görüşmeler yapıyorlardı. Bunun üzerine Almanya'nın 16 eyaletinin entegrasyon bakanlarını bir araya getiren konferansta yabancılardan doğan çocukların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu. Yapılan bu önerilerin Firari FETÖ üyelerinin yapmış oldukları lobi faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı belirtiliyor. Ancak Alman Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına İçişleri Bakanlığının sıcak bakmadığı öğrenildi. Çıkarılması mümkün gözükmeyen vatandaşlık esnekliği için en çok da Türkiye’den kaçan FETÖ firarileri ve PKK gibi diğer terör örgütü üyeleri yararlanmak istiyor. Böyle bir esneklik olması durumunda kimliklerini değiştirip, Alman vatandaşı olduktan sonra seyahat kısıtlamaları kalkmış olarak Türkiye hariç dünyanın bütün ülkelerine giriş çıkış yapabilecekler. Ayrıca çocuklarına da bir ülke kimliği verilmiş olacak. Şu ana kadar Türkiye’den firar eden ve yurtdışında çocukları olan firari FETÖ’cüler çocuklarına kimlik dahi alamıyorlar.

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