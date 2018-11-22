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Vatandaştan skandal karara tepki! "AİHM Şehitlerimizi geri getirsin Demirtaş da serbest kalsın!"

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:12

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. AİHM gerekçe olarak, "Makul sürede yargılama yapılmaması''nı gösterdi.

AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

Kararın ardından ilk açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "Kararı verecek olan yargı mercisi. AİHM iç hukukun bir parçası, bunu da AK Parti getirdi" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen muhtarlar toplantısında AİHM'nin skandal kararını sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'ya seslendi. "O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in kararına sert tepki: O silahlar size de dönecek

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar içişlerimize karışan Avrupa'ya tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş'ın Kobani Olayları'nda insanların hayatını kaybetmesine sebep olduğunu vurgulayan bir kişi ise AİHM'ye şöyle seslendi:

" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şehitlerimizi geri getirsin. Evlatlarına tekrar versin. Demirtaş da serbest bırakılsın."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:12
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Selahattin Demirtaş
  4. AİHM

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