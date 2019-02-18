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Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha!

Ziyaretleri esnasında vatandaştan çokça tepki alan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'ndaki semt pazarı ziyareti esnasında bir teyzeden yine tepki aldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:01

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu çalışmalarına devam ediyor.
İmamoğlu bugün de Zeytinburnu'nda semt pazarını gezdi.

Yine tepki!

Pazara alışveriş yapmaya gelenlere selam vererek ilerleyen İmamoğlu geçmiş zamanlarda olduğu gibi aynı tepkiyle karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'na konuşmak istediği yaşlı kadın, partisini öğrenince "Senin partin beş kuruş etmez." diye tepki gösterdi. Bir süre daha konuşmak isteyen CHP'li aday daha sonra yaşlı kadının yanından ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:01
  1. İstanbul
  2. ekrem imamoğlu

YORUM YAZ

  • HalitHalit29 dk önce
    Teyzelerden medet uman Akparti değil, bilakis CHP'dir. Soyismindeki imamoğlu kelimesini yaşlıların gözünün içine sokarak oy devşirmeye çalışıyor. Ama nafile! başaramıyacaksınız.
  • HalitHalit33 dk önce
    Partisinden önce özellikle ismini söylemesinin sebebi soyismindeki imam kelimesidir. Önce ismini ve soyismini söyleyerek karşısındaki cahil gördüğü insanların onun soyismindeki imam kelimesine kanarak ona oy vereceğini hesaplıyor. Yani CHP kimliğini öne çıkarmamaya çalışıyor. Ama hesaplamadıkları bir şey var, o da artık yaşlılarımız da bu gibi küçük hesapların farkına vardığından artık yemiyor.kimin ne mal olduğunu biliyor.
  • LeventbayLeventbay35 dk önce
    Teyzelerden medet umar oldu akp. Bu iş iyicene cıvık hal aldı .
  • Osmanlı kadınıOsmanlı kadını40 dk önce
    İsmi lafına yakışmayan Bekir bey, artık başka bişey bulsanız, makarna,kömür bayatladı!Şimdiye kadar her birimizin makarna fabrikası olması lazımdı :)) At gözlüğünüzü çıkarmanızı tavsiye ederim! Cahillik tam da yazdığınıza cuk oturuyo!!!
  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Niye hep teyzeler kafasi calisan bir genc niye tepki vermiyor . Tepkisini akp ye vermesi gerekirken . Chp ye tepki neden anlamis degilim . Arttirilmis vergileri zamlari . Koyan chp mi teyzem
  • ahmetahmet1 sa önce
    Milletimizin her ferdi bunlardan akıllı kiralık kaatil PKK ile, kahpe casusluk örgütü FETÖ ile iş tutanlara hakettiği değeri her seçimde veriyor... bunlar futbol sonucu kadar önem vermiyorlar seçim sonuçlarına küme düşüyor
  • BekirBekir1 sa önce
    Makarna kömür'e oyunu satanlar bi kac kurus icin karsi tarafa her tepkiyi verirler, bizde yedik.

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