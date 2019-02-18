Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha! Ziyaretleri esnasında vatandaştan çokça tepki alan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'ndaki semt pazarı ziyareti esnasında bir teyzeden yine tepki aldı.

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu çalışmalarına devam ediyor.

İmamoğlu bugün de Zeytinburnu'nda semt pazarını gezdi. Yine tepki! Pazara alışveriş yapmaya gelenlere selam vererek ilerleyen İmamoğlu geçmiş zamanlarda olduğu gibi aynı tepkiyle karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'na konuşmak istediği yaşlı kadın, partisini öğrenince "Senin partin beş kuruş etmez." diye tepki gösterdi. Bir süre daha konuşmak isteyen CHP'li aday daha sonra yaşlı kadının yanından ayrıldı.

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