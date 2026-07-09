12 yıllık uranyum düğümü çözüldü! Avustralya ile Hindistan’dan nükleer enerji adımı

Avustralya ile Hindistan arasında 2014’ten bu yana askıda kalan uranyum ihracatı anlaşmasında kritik eşik aşıldı. Nine Network kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araya geldi.

Taraflar, 2014'te başlayan ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sonuçlandırılamayan sürecin ardından, Avustralya'nın Hindistan'a uranyum ihracatının önünü açan anlaşmayı imzaladı.

Basın toplantısında konuşan Albanese, Modi'nin uranyumu yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmayı ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında yürütülmesini kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın, Hindistan'ın fosil yakıt dışı enerji üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden Albanese, bu adımın Avustralya'nın doğal kaynaklar sektörü için de yeni bir ihracat pazarı oluşturacağını söyledi.

Modi de anlaşmanın Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine ivme kazandıracağını kaydetti.

İki lider, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kalarak, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma gelişmeleri konusunda istişarelerde bulunmayı ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasına yönelik işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'te Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Hindistan'ın uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle anlaşma uzun süre yürürlüğe sokulamamıştı.