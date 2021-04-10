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Gündem Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu
Gündem

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

Son olarak vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyen, Gezi destekçisi Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasında geçen tartışmada, binlerce liralık rakamlar havalarda uçuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:02:00 - 2021-04-10 21:13:19
Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

 Yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışmasının destekçilerinden Cem Yılmaz, Demet Akalın'a, kızının TikTok'ta 7 bin lira harcamasına ilişkin göndermede bulundu. Yılmaz, "Demet Akalın’ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş." dedi. Yılmaz'ın açıklamaları magazin haber portallarında yer alırken, Demek Akalın'dan da bir cevap geldi.

Yılmaz'ı 'merhametsiz' olmakla eleştirdi

Akalın, Yılmaz'ı merhametli olmamakla eleştirdiği mesajında, "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin." dedi.

Akalın, para kaptırınca TikTok'u eleştirmişti

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'ta bir fenomene online çiçek göndermiş, çiçek karşılığında Akalın'ın hesabından 7 bin lira çekilmişti. Akalın TikTok'u şu sözlerle eleştirmişti: "Hira bugün online derste moladayken biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız 'bana çiçek gönder, böcek gönder teşekkür ederim Hira' ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana 'bunun muhatabı Apple' diyor. Oraya başvuruyoruz, Appel'dan geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! Arkadaşlar, anneler babalar uyarıyorum; Hesabımdan sürekli para çekiliyor." 

Vatandaştan Barış Pınarı tokat'ı yemişti!

Demet Akalın'ın eleştirdiği Cem Yılmaz, Gezi kalkışmasına desteğiyle tepkileri üzerine çekmişti. Öte yandan ağaçtan sudan meselelerde belli bir kesime yaranmak için açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nda sessizliğe bürünmüş, bu sessizliği ise ona pahalıya patlamıştı. Vatandaş Yılmaz'a tepkisini Kara Komik filmlerde verdi. Cem Yılmaz, gişede çakıldığı son filmde, vatandaşın tokadını yiyerek kariyerinin en düşük gişesini yaşamıştı.

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Yorumlar

alper

iyi olmuş bir yoksula sadaka vermezsiniz ama kumara binlikleei saçarsınız
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Alī

Bunlarín dünyası bu kadar,paraları sayesinde gündemde kalmaya çalışıyorlar.
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