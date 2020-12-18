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Gündem Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü belli oldu!
Gündem

Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü belli oldu!

Balıkçıların Karadeniz ve Marmara'da avladıkları hamsi, Tekirdağ'da yoğun ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:52:00 -
Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü belli oldu!

Tezgahlarda kilogramı 40 liraya kadar alıcı bulan hamsi, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin çok lezzetli olduğunu ve vatandaşların bu ürünü bol miktarda tükettiğini söyledi.

İnsanların daha çok mevsim balıklarını tercih ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Sezon daha çok hamsi ve istavrit avcılığıyla devam ediyor. İstavrit daha az olduğu için fiyatı hamsiye göre yüksek. Vatandaşlarımız hamsiden vazgeçmiyor. Hamsinin en lezzetli olduğu dönemler diyebiliriz. Balığın ve çeşidin bol olması her zaman vatandaşları da balıkçıyı da sevindiriyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da iriliğine göre fiyatı değişen hamsiye ilginin yüksek olduğunu ifade ederek, "İstavritin fiyatı geçen yıla göre şimdi daha yüksek. Karadeniz hamsi ufak olmasına rağmen çok lezzetli. Vatandaşlar ufak olduğuna bakmasın, lezzet olarak çok iyi. Balık kültürü olan vatandaşlar bu lezzetten hiçbir zaman vazgeçmiyor." diye konuştu.

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